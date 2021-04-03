الدولار يرتفع أمام الجنيه صباحًا ويسجل هذا الرقم

السبت، 03-04-2021
09:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 3 إبريل ارتفاع طفيف بمقدار قرشين، حيث سجل
الدولار
15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك العربي الإفريقي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ،
وسجل في بنك عودة 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .