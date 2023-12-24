الدولار يرتفع أكثر بعد قرار البنك المركزي ويسجل هذا الرقم بالسوق السوداء

الأحد، 24-12-2023
01:45 م
استقر سعر الدولار
اليوم في مصر الأحد 24 ديسمبر ، في البنوك والصرافات، في أول أيام العمل الرسمية بعد قرار تثبيت سعر الفائدة، لكنه عاود الصعود في السوق السوداء.
وقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها السابقة 19.25% و 2025% للإيداع والإقراض.
وارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء خلال الساعات الماضية إلى 52 جنيهاً وفقا لمتعاملين في سوق الصرف على دراية بالتعاملات في الدولار.
ويدرس عدد من البنوك الحكومية والخاصة وقف عمل بطاقات الائتمان بالدولار خارج مصر الجديدة لمدة 6 أشهر نتيجة لنقص المعروض من النقد الأجنبي.
سعر الدولار
في مصر
ثبت سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
السوق السوداء للدولار
ارتفع سعر الدولار
في السوق السوداء إلى 52 جنيها.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم
مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.