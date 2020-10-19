الدولار يحقق مفاجأة ويرتفع بشكل كبير أمام الجنيه

الإثنين، 19-10-2020
07:07 م
الطيب حسين
حقق سعر الدولار
مفاجأة غير متوقعة مقابل الجنيه
، حيث سجل ارتفاعًا كبيرًا بعد استقراره مؤخرًا.
في بنك قناة السويس زاد سعر الدولار
3 قروش إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
كما ارتفع قرشًا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي بنك البركة ارتفع سعر الدولار
قرشا واحدًا أيضًا مسجلًا 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وعلى الرغم من ذلك، استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
كما استقر في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.