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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الثلاثاء، 05-10-2021 09:24 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
 وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر تراجع طفيف بمقدار قرش ، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل في البنك المصري الخليجي 15.67 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
 

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