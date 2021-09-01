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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الأربعاء، 01-09-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 سبتمبر تراجع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.69 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك الإمارات دبي الوطني 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
 

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