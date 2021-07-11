الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 11-07-2021
09:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الأحد 11 يوليو حالة من التراجع بمقدار 3 قروش حيث سجل 15.66
جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.721 جنيه،
وسجل في بنك أجريكول مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .