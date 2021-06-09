الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 09-06-2021
09:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.67
جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70
جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل في البنك العربي الأفريقي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه
، وسجل في بنك الإسكندرية
15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .