الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 29-05-2021
09:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 29 مايو حالة من التراجع بمقدار قرشين حيث
سجل 15.66 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل
في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .