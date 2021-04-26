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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 26-04-2021 10:38 ص متابعات_ أمينة عبد العال

يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.69 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك " سي أي بي " 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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