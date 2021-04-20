الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 20-04-2021
09:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 20 إبريل حالة من التراجع بمقدار قرشين، حيث سجل اليوم
15.70 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.73 جنيه ، وسجل في بنك مصر
15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .