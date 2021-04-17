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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 17-04-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 17 إبريل حالة من التراجع بمقدار قرش واحد ، حيث سجل اليوم 15.68 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
و سجل الدولار في  البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك " سي أي بي " 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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