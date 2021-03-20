الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار
الدولار
 
السبت، 20-03-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 20 مارس حالة من التراجع المفاجئ بمقدار 6 قروش ، حيث سجل 15.62 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
 

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