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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 19-03-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 19 مارس حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 15.65 للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .  
 

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