الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 19-03-2021
09:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 19 مارس حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.68
جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه .
كما سجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.77 جنيه ، وسجل الدولار
في بنك الإمارات دبي الوطني 15.65 للشراء وللبيع سجل
15.75 جنيه .