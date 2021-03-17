الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 17-03-2021
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 17 مارس حالة من التراجع الطفيف بمقدار
قرش ، حيث سجل الدولار
15.69 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه
.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار
في بنك
القاهرة 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .