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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 16-03-2021 11:23 ص متابعات_ أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 مارس حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرشين، حيث يجل اليوم 15.71 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.7 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي اليوناني 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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