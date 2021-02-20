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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 20-02-2021 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 20 فبراير حالة من التراجع حيث سجل 15.64 جنيه متراجعا بمقدار قرشين عن معاملات أمس الصباحية التي سجلت 15.66 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.56 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.66 جنيه .
كما سجل في بنك كريدي أجريكول 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري  15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .  
 

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