الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 16-02-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 16 فبراير حالة من
التراجع الطفيف حيث سجل 15.60 جنيه متراجعا بمقدار قرش واحد عن معاملات أمس الصباحية
التي سجلت 15.61 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي المصري 15.56 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.66 جنيه ، وسجل الدولار
في
البنك الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه
كما سجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.51 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.61جنيه ، و سجل الدولار
في بنك
مصر 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه .