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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 16-02-2021 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 فبراير حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.60 جنيه متراجعا بمقدار قرش واحد عن معاملات أمس الصباحية التي سجلت 15.61 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.56 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.66 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه
 كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.51 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.61جنيه ، و سجل الدولار في بنك مصر 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه .
 

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