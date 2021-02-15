الإثنين 15 فبراير 2021
توقيت مصر 12:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة البدري فرغلي بعد صراع مع المرض

بطل إيران يصل إسرائيل للمشاركة في بطولة "تل أبيب"

مفاجأة.. ياسر سري يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا

إيران تجري اختبار لصاروخ ذكي جديد

بيل جيتس يكشف أبرز التحديات بعد وباء " كورونا "

شاهد.. خطوبة «المهرة البحرينية» على شخص مجهول الهوية

الجيش السوري يتصدي لعدوان صاروخي جديد

خبر سار يعلن عنه الأمير هاري وميجان

أسرار تنشر لأول مرة عن رئيس الأرجنتين الراحل

الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

ADS
 

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 15-02-2021 09:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 15 فبراير حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.61جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه ، وسج الدولار في البنك الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء و للبيع 15.67 جنيه  .
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير المالية

المالية : الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧,١ مليار جنيه عبء تمويل «الحافز الأخضر»

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم