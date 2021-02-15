الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 15-02-2021
09:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 15 فبراير حالة من
التراجع الطفيف حيث سجل 15.61جنيه.
وسجل الدولار
في
البنك المركزي 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه ، وسج الدولار
في البنك
الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء و للبيع 15.67 جنيه .
كما سجل في البنك
التجاري الدولي 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .