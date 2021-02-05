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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 05-02-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 5 فبراير حالة من التراجع الطفيف بمقدار 3 قروش ، حيث سجل 15.69 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ،  وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل في البنك العربي الأفريقي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك بلوم 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
 

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