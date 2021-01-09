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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 09-01-2021 08:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 9 يناير حالة من التراجع بمقدار قرش واحد ، حيث سجل اليوم 15.69 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
وسجل الدولار أعلي سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي حيث سجل 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل أقل سعر في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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