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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 06-01-2021 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 يناير حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرشين ، حيث سجل اليوم 15.71 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76جنيه .
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك أبو ظبي التجاري 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجب 15.76 جنيه .
 

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