الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 16-12-2020
11:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
اليوم تراجع طفيف بمقدار قرشين
حيث سجل 15.71 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك
الإسكندرية
15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في المصرف
المتحد 15.68 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.66 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .