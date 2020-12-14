الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 14-12-2020
08:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 14 ديسمبر حالة من
التراجع الطفيف بمقدار قرش عن معاملات أمس الصباحية حيث سجل 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في
مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك
البركة 15. 66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة
15.6 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .