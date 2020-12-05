الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 5 ديسمبر تراجع طفيف بمقدار قرش واحد ، حيث سجل 15.67 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .

وسجل الدولار في بنك عودة 15.62 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .