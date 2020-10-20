الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاب يسخر من القرآن الكريم فماذا ستكون عقوبته؟!

"لوردينا " : " أتقاضي 15 ألف جنيه في الساعة وعمري ما دخلت نايت كلوب "

السودان تتوقع الإعفاء من ديون بقيمة 60 مليار دولار

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة القادمة في الخرطوم

" القرآن الكريم " .. ترند مواقع التواصل ردا علي التنمر

وزارة البيئة تدفع غرامة 460 مليون جنيه لأصحاب عقار لهذا السبب

السعودية تحدد للأمم المتحدة شروط تحقيق الآمان للشعب الفلسطيني

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزيرة التضامن تكشف سر مقابلتها بفتاة «التيك توك»

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 20-10-2020 10:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء تراجع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل في معاملات اليوم الصباحية 15.68 جنيه بينما سجل أمس 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع 15.75 جنيه .
وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
 

إقرأ ايضا

143-112608-price-dollar-lebanon-today-august-24-2020-float_700x400

الدولار يحقق مفاجأة ويرتفع بشكل كبير أمام الجنيه

1088821-894919748

النقد الدولي: مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم