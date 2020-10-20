الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 20-10-2020
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء تراجع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل في
معاملات اليوم الصباحية 15.68 جنيه بينما سجل أمس 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع 15.75 جنيه .
وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في مصرف
أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .