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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 19-10-2020 09:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين تراجع طفيف حيث سجل 15.70 جنيه ، ومتراجعا عن معاملات أمس الصباحية بمقدار قرش حيث سجل أمس 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في بنك كريدي أجريكول 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
 

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