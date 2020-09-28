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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 28-09-2020 08:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 28 سبتمبر حالة من التراجع حيث سجل 15.76 جنيه متراجعا عن معاملات أمس الصباحية بمقدار قرشين حيث سجل 15.78 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل في بنك البركة 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل في بنك كريدي أجريكول 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه .
 

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