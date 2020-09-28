الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 28-09-2020
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 28 سبتمبر حالة من التراجع حيث سجل 15.76
جنيه متراجعا عن معاملات أمس الصباحية بمقدار قرشين حيث سجل 15.78 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80
جنيه ، وسجل في بنك البركة 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه ، وسجل في بنك
كريدي أجريكول 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه .