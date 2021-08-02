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الدولار يتراجع بشكل مفاجئ في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الإثنين، 02-08-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 2 أغسطس تراجع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل الدولار في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
 

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