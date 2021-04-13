الدولار يتراجع بشكل كبير في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 13-04-2021
08:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 3 إبريل حالة من التراجع بمقدار 4 قروش
حيث سجل اليوم 15.69 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه .
وسجل الدولار
في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه ، وسجل الدولار
في بنك كريدي أجريكول 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه .
وسجل في بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه و سجل في بنك
القاهرة
15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه .