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الدولار يتراجع أمام الجنيه لأول مرة اليوم الخميس ويسجل هذا الرقم

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الدولار
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الخميس، 12-01-2023 09:21 ص

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 12- 1-2023، هبوطًا لأول مرة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه أمس الأربعاء وهو 32.05 ليفقد 2.25 جنيه دفعه واحدة.

 

وسجّلت الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه بعد انخفاض قوى ، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر هبوطا.

 

واستقر سعره مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 29.80 جنيه للدولار الواحد.

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية، ثم انخفاض حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 29.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

 

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.65 جنيه للشراء و 29.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 29.80 في البنك الأهلي المصري، فيما سجل في بنك قناة السويس 29.60 للشراء و 29.70 للبيع.

 

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين  بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “29.60 جنيه للشراء و”29.85 جنيه للبيع.

 

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

 

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.75 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.80 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

 

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 29.60 جنيه، فيما سجّل الأخضر في البنك الأهلي أعلى سعر 29.80 جنيه للبيع.

 

وعن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.75  جنيه للشراء.

 

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 29.80 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.85 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

 

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.65  جنيه للشراء 29.75 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجل 29.75  جنيه للشراء ، و 29.85 جنيه للبيع .

 

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