الدولار يتراجع أمام الجنيه في مستهل تعاملات الأثنين

الإثنين، 05-04-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 5 إبريل حالة من التراجع بمقدار 6 قروش ،
حيث سجل 15.65 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه
، وسجل في البنك العربي الإفريقي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ،
وسجل في بنك عودة 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .