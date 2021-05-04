الثلاثاء 04 مايو 2021
توقيت مصر 09:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتراجع أمام الجنيه صباح اليوم ويسجل هذا الرقم

تحرك سعودي رسمي بشأن إهانة سيدة بشكل مزري

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى وغزل المحلة في الدورى الممتاز

نجم الزمالك يفاجئ الجميع: لاعب الأهلي أحسن لاعب في مصر

فيلم وثائقي يكشف تفاصيل صادمة حول علاقات "هتلر" النسائية

أخطر 10 أيام.. الصحة تُحذر وتحدد المحافظات الأكثر انتشارًا لكورونا

مفاجأة.. «موسيماني» يطالب برحيل مروان محسن و5 آخرين

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء على حسب منطقة الوحدة السكنية

الإمارات.. يُعذب زوجته ويحلق شعرها ويجبرها على شرب البول

وكيل الأزهر السابق: "الطيب" سيفضح اتهامات الجهلاء

ADS
 

الدولار يتراجع أمام الجنيه صباح اليوم ويسجل هذا الرقم

الدولار يتراجع أمام الجنيه
الدولار يتراجع أمام الجنيه
 
الثلاثاء، 04-05-2021 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 مايو  تراجع طفيف بمقدار 4 قروش حيث سجل اليوم 15.69 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

إقرأ ايضا

2021_4_17_9_58_40_405

أسعار الذهب تتراجع بشكل غير مسبوق وتسجل هذا الرقم

وزير المالية

وزير المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع بالأسواق

أرشيفية

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع بشكل كبير في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

399

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات صباح اليوم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم