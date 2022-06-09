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الدولار يتخطى هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم لأول مرة

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الدولار
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الخميس، 09-06-2022 10:02 ص

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس 9- 6 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.
وتخطى الدولار حاجز الـ 18.70 جنيها لأول مرة منذ رفع الفائدة.


سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.71 جنيه للبيع، و 18.66 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 20.09 جنيه للبيع و 19.90 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.56 جنيه للبيع و 23.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.98 جنيه للبيع و 4.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 61.04 جنيه للبيع 60.74  جنيه للشراء.
 

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