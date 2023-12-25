الدولار طار.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

الإثنين، 25-12-2023
02:00 م
استقر سعر الدولار
اليوم في مصر الإثنين 25 ديسمبر، في البنوك بينما ارتفع سعره في السوق السوداء إلى مستويات 52 جنيها .
ووفق متعاملين في السوق ارتفع الطلب على الدولار بشكل كبير خاصة مع إعلان بعض البنوك العاملة في السوق وقف عمل بطاقات الائتمان الجديدة في الخارج .
ويواجه البنك المركزي المصري السوق السوداء بعدد من الإجراءات للقضاء عليها، بينما قالت مؤسسة موديز قبل أيام إنه من المرجح اتجاه الحكومة لخفض تدريجي لقيمة الجنيه على مدار العام المقبل خاصة أن متوسط التضخم أعلى من 36% العام المقبل، ما يستدعي استمرار التشدد النقدي.
سعر الدولار
في مصر
ثبت سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
السوق السوداء للدولار
وارتفع سعر الدولار
في السوق السوداء ليصل مستويات تتراوح ما بين 50 و52 جنيها.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم
مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.