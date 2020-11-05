الدولار الأمريكي يستقر عند هذا الرقم

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دولار
 
الخميس، 05-11-2020 09:29 ص متابعات - محمد إبراهيم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى بالبنوك، مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .
كما سجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ، عودة ،التنمية الصناعية، الكويت الوطنى NBK )نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول ،المصرى لتنمية الصادرات ، قناة السويس ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، الأهلى الكويتى بيريوس، التعمير و الاسكان ، المصرف المتحد، ، بلوم،الاسكندرية،المصرف العربى الدولى) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم الخميس فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، العربى الافريقى الدولى ،مصر ، الاهلى )15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى اليونانى بمصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .
ويقدم بنك التنمية الصناعية افضل سعر لبيع الدولار 15.67 جنيه للشراء.
ويقدم بنك الأهلى اليونانى بمصر افضل سعر لتشترى منه الدولار 15.74 جنيه للبيع.

 

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