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الدولار أمام الجنيه اليوم.. أسعار متفاوتة في البنوك

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الدولار أمام الجنيه اليوم.. أسعار متفاوتة في البنوك
 
الثلاثاء، 27-10-2020 04:17 م الطيب حسين
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا فى البنوك العاملة بمصر.

وجاء هذا مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار فى بنك عودة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

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