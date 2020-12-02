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الدولار أمام الجنيه.. الاستقرار يعود للعملة الأمريكية

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الدولار أمام الجنيه.. الاستقرار يعود للعملة الأمريكية
 
الأربعاء، 02-12-2020 07:28 م الطيب حسين
عاد الاستقرار لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعدما تراجع مؤخرا في عدد من البنوك العاملة بمصر.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.


 

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