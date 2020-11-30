الدولار أمام الجنيه.. ارتفاع حاد للعملة الأمريكية

الإثنين، 30-11-2020
07:10 م
شهد سعر صرف الدولار
الأمريكي أمام الجنيه
ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين أمام الجنيه
في عدد من البنوك.
وارتفع سعر الدولار
الأمريكي بقيمة 3 قروش قروش في البنك المركزي المصري، حيث سجل 15.60 جنيها للشراء، 15.72 جنيه للبيع.
كما سجل ارتفاعًا بقيمة بلغت 4 قروش في البنك التجاري الدولي بنحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار
ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار
على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.