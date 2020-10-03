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الجنيه يضرب الدولار في مقتل بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية

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سعر الدولار
 
السبت، 03-10-2020 04:49 م الطيب حسين
سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، استقرارا مع استمرار انخفاض سعر العملة الأمريكية بشكل متتالٍ خلال الفترة الماضية.

وسجل الدولار 3 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك، بفارق قرشين فقط بين أعلى وأقل سعر، بحسب موقع "العين".

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع على الدولار في 13 بنكا من أصل 29 بنكا شملها المسح، ما يؤشر إلى حالة الاستقرار في السوق.

و سجل في بنك مصر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول قيمة 15.71 جنيه،و15.81 جنيه للبيع.

وسجل في البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع .
وفي بنكي مصر إيران للتنمية، والتجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.
 

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