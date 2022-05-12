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الجنيه يسجل أعلى ارتفاع له مقابل الدولار

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Teads
الخميس، 12-05-2022 12:30 م

سجل الجنيه المصري، اليوم الخميس أعلى مستوياته في شهر مقابل الدولار، مواصلا ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.32 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0838 بتوقيت جرينتش، بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله أمس الأربعاء.
وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.
كانت قيمة العملة قد نزلت 14 بالمئة في 21 مارس بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.
 

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