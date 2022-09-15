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الجميع يترقب.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس

bGDy5
الدولار
Native
Teads
الخميس، 15-09-2022 08:51 ص
واصل سعر الدولار اليوم الخميس سلسلة الارتفاعات مع بداية التعاملات، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، فيما يترقب الجميع صدور قرارات جديدة من البنك المركزي اليوم.

ارتفع سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس شراءً وبيعًا في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.27 و19.39" جنيه للشراء و"19.37 و19.42" جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.39 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.31جنيه للشراء، مقابل 19.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.27 جنيه للشراء، مقابل 19.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.33 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.32 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.35 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 19.29 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.29 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.32 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.32 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.
 

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