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التعاون بين شركتي آور كراود الإسرائيلية والنابوده بالإمارات

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التعاون بين شركتي آور كراود الإسرائيلية والنابوده بالإمارات

التعاون بين شركتي آور كراود الإسرائيلية والنابوده بالإمارات
التعاون بين شركتي آور كراود الإسرائيلية والنابوده بالإمارات
 
الثلاثاء، 06-10-2020 12:48 م المصريون
أعلنت شركة آور كراود الإسرائيلية للاستثمار في المشاريع وشركة فينكس لتطوير المشروعات الثلاثاء إنهما وقعتا مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز الروابط في قطاعي الاعمال والتكنولوجيا بين الإمارات وإسرائيل.
ويعزز ذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد توقيع اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما الشهر الماضي.
وستدعم آور كراود، ولديها تعهدات تمويل تصل إلى 1.5 مليار دولار، شركات ناشئة مقرها الإمارات تسعي للنمو والتطور في إسرائيل فضلا عن تلك التي تسعى للتعاون في مجال الابتكار.
ويرأس فينكس عبد الله سعيد النابوده رئيس مجلس إدارة النابوده للاستثمار، وستكون فينكس منصة استثمار لمكاتب مملوكة لأفراد وعائلات في الخليج تريد الاستثمار في التكنولوجيا في إسرائيل.
كما ستقدم فينكس شركة آور كراود إلى شركات ناشئة في الخليج بهدف جمع استثمار من خلال منصة الاستثمار الجماعي لآور كراود، كما تساعد فينكس شركات ناشئة إسرائيلية لإيجاد شركاء محتملين في منطقة الخليج، وعينت آور كراود صباح البنعلي كشريك بالمشروع ورئيس منطقة الخليج.
 

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