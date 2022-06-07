التعاملات الصباحية.. سعر الدولار اليوم في البنوك

الثلاثاء، 07-06-2022
10:32 ص
استقر سعر الدولار
أمام الجنيه المصر
ى اليوم الثلاثاء
7-6-2022، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك
المصر
ية، مسجلا بالبنك الأهلي المصر
ى
18.60 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.62 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.62 جنيه للشراء، 18.68 جنيه
للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصر
ى عند 18.59 جنيه للشراء،
18.67 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
فى البنوك
كالتالى:
سعر الدولار
فى البنك المركزى المصر
ي
18.59 جنيه للشراء.
18.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى البنك الأهلي المصر
ي
18.60 جنيه للشراء.
18.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك الإسكندرية
18.62 جنيه للشراء.
18.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك مصر
18.60 جنيه للشراء.
18.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.62 جنيه للشراء.
18.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى مصر
ف أبو ظبى الإسلامى
18.63 جنيه للشراء.
18.68 جنيه للبيع.