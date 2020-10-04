الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. فايلر مدربًا لهذا النادي

سقوط طائرة عسكرية في تونس

عروس القليوبية.. اعترفت له بالحقيقة الصادمة ثم قتلته أثناء نومه

بعد ضم «كارتيرون».. رئيس التعاون السعودي يقدم استقالته

صدمة لليفربول بعد إصابة شاكيري بكورونا

تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية الخميس

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة وفاة عروسين الشرقية

أديب يكشف الحفلة الني أصيب فيها ترامب بكورونا

علامة تظهر في أظافر اليد تؤكد الإصابة بكورونا

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في نهاية التعاملات

download
البورصة
 
الأحد، 04-10-2020 03:55 م محمد فضل- متابعات

أغلقت البورصة المصرية على أداء متباين لمؤشراتها في ختام تعاملات اليوم الأحد، لتربح حوالى 4 مليارات جنيه مدفوعة بمبيعات المستثمرين.
وانطلق المؤشر القيادي للبورصة EGX30 للمنطقة الخضراء، ليرتفع أداؤه الإيجابي 0.18% بقيمة تداول وصلت إلى 11.071 مليون جنيه.
وتبعه مؤشر EGX50 ليصعد هو الآخر بمعدل 0.24% بقيمة تداول اقتربت من 3 ملايين جنيه.

لكن مؤشر EGX100 هبط بنسبة 0.21% ليغلق عند 2.928.05 بقيمة 2.921 مليون جنيه.
ولحقه مؤشر EGX70 لأسهم  الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ليهوي بمعدل 0.42% بقيمة 2.014 مليون جنيه.
ووصل إجمالي العمليات التي تمت داخل المقصورة إلى 36.732 ألف عملية بـ 2.142 مليار جنيه لـ 305.9 مليون ورقة مالية لـ 201 شركة.
بينما وصلت العمليات التي تمت خارج المقصورة لـ 18 عملية شملت 43 ورقة مالية بـ 28.6 مليون جنيه لـ 7 شركات.

وأغلق رأس المال السوقي للبورصة على 624.8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي حوالى 14.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول 2028 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2308 ملايين ورقة منفذة على 243 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 

إقرأ ايضا

التعاون بين شركتي آور كراود الإسرائيلية والنابوده بالإمارات

التعاون بين شركة إسرائيلية وإماراتية في إطار التطور التكنولوجي

امارة دبي تسدد سندات مستحقة بقيمة 750 مليون دولار

حكومة الإمارة تسدد سندات بقيمة 750 مليون دولار

محمد مجدي صالح

محمد مجدي صالح: لا ننسى الدور البطولي للمرأة في نصر أكتوبر المجيد

أخبار متعلقة

وزير المالية

مصر تقود الإصدار الأول للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البورصة

البورصة تربح مبلغًا ضخمًا خلال تعاملات اليوم

البورصة

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع