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البورصة تربح مبلغًا ضخمًا خلال تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
الأربعاء، 23-09-2020 04:41 م أحمد سالم
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة  2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.132 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10979 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70متساوي الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2009 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100متساوي الأوزان"، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 2903 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2074 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 12696 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4187 نقطة.
 

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