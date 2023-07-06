البنوك تقر غرامة شهرية على أصحاب الحسابات التي تقل عن الحد الأدنى.. تعرف عليها

يقر عدد من البنوك غرامة شهرية على حسابات العملاء التي تقل عن الحد الأدنى لفتح الحساب بسبب زيادة تكلفة تشغيل الأموال لديها، وعدم التزام العميل بالحد الأدنى لفتح الحساب.

وتتباين قيمة الرسوم المقررة على الحسابات في حال انخفاضها عن الحد الأدنى لفتح الحساب من بنك إلى آخر بحسب سياسة كل بنك.

ونعرض لكم في السطور التالية قيمة الرسوم الشهرية التي تقرها 5 بنوك في حال انخفض رصيد الحساب العادي عن الحد الأدنى للرصيد.

بنك مصر: يخصم 10 جنيهات شهرية في حال انخفض الرصيد عن 3 آلاف جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): يقر 75 جنيها شهريا في حال انخفض الرصيد عن الحد الأدنى 20 ألف جنيه على حساب Prime، و50 ألف جنيه على حساب Plus.

بنك الإمارات دبي الوطني: يفرض 20 جنيها شهريا في حال قل الرصيد عن 5 آلاف جنيه.

بنك كريدي أجريكول: يقر 30 جنيها شهريا في حال انخفض رصيد الحساب عن 3 آلاف جنيه.

بنك أبو ظبي الأول: في حال قل الرصيد عن 10 آلاف جنيه يقر غرامة 250 جنيه شهريا على حساب سلكت، و500 جنيه على حساب إيليت.