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البنك المركزي يوجه نداء عاجل للبنوك.. الزموا هذا الأمر

البنك المركزي
بنك مركزي
الخميس، 24-09-2020 05:39 م أحمد سالم
وجه البنك المركزي خطابا إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية والتي تضمنت ضرورة تحقق البنوك من سلامة النماذج المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج.

وطالب البنك المركزي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بمراجعة النماذج المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وتحديد العناصر التي لم تأخذ في الحسبان عند تصميم هذه النماذج.


كما طالب البنك المركزي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بالتحقق من كفاية وكفاءة وجودة نظم المعلومات  والمعلومات الحالية والمستقبلية المستخدمة في تصميم النماذج.
 

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