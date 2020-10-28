البنك المركزي يعلن عن تحويلات تاريخية للمصريين بالخارج

الأربعاء، 28-10-2020
02:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن البنك المركزي
أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين
العاملين بالخراج خلال السنة المالية 2019/2020 بمعدل 10.4% لتسجل أعلي مستوي
تاريخي لها بلغ حوالي 27.8 مليار دولار
مقابل 25.2 مليار دولار
خلال العام الماضي
.
و أضاف البنك في البيان الذي نشرته الصحف المحلية أن تحويلات المصريين
ارتفعت بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلي حوالي 2.6 مليار دولار
مقابل 1.9 مليار دولار
خلال يونيو 2019 .
يذكر أن تحويلات المصريين بالخارج
تراجعت خلل فترة إبريل /يونيو بمعدل 10.5
% لتسجل نحو 6.2مليار دولار
مقابل 6.9 مليار دولار
خلال نفس الفترة العام السابق .