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البنك المركزي يعلن عن تحويلات تاريخية للمصريين بالخارج

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 28-10-2020 02:44 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن البنك المركزي أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخراج خلال السنة المالية 2019/2020 بمعدل 10.4% لتسجل أعلي مستوي تاريخي لها بلغ حوالي 27.8 مليار دولار مقابل 25.2 مليار دولار خلال العام الماضي .
و أضاف البنك في البيان الذي نشرته الصحف المحلية أن تحويلات المصريين ارتفعت بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلي حوالي 2.6 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار خلال يونيو 2019 .
يذكر أن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت خلل فترة إبريل /يونيو بمعدل 10.5 % لتسجل نحو 6.2مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة العام السابق .
 

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