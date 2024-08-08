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البنك المركزي يعلن تحديث سعر الدولار ليسجل هذا الرقم

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الخميس، 08-08-2024 01:47 م

 


أعلن البنك المركزي تحديث جديد في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث سجل نحو 49.16 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع وفق المعلن عبر المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

 

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وفق آخر تحديث لسعر الدولار.

 

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.15 جنيه للشراء، ونحو 49.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.15 جنيه للشراء، ونحو 49.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى نحو 49.20 جنيه للشراء، ونحو 49.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 49.22 جنيه للشراء، ونحو 49.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 49.15 جنيه للشراء، ونحو 49.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.16 جنيه للشراء، ونحو 49.26 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 49.15 جنيه للشراء، ونحو 49.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

كما سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 49.15 جنيه للشراء، ونحو 49.25 جنيه للبيع.

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