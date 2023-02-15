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البنك المركزي أعلى من الأهلي ومصر.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

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البنك المركزي أعلى من الأهلي ومصر.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

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الدولار
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الأربعاء، 15-02-2023 02:00 م

 

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 15-2-2023 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 30.42 للشراء، 30.52 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.50 جنيه للشراء، 30.60 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.50 جنيه للشراء.

 

30.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.42 جنيه للشراء.

 

30.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.42 جنيه للشراء.

 

30.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.52 جنيه للشراء.

 

30.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.52 جنيه للشراء.

 

30.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.57 جنيه للشراء.

 

30.62 جنيه للبيع.

 

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